За даними Міністерства транспорту країни, в даний час в Лейпцигу знаходяться три російські літаки Ан-124.

Через більше п'яти місяців після блокування повітряного простору ЄС для російських літаків, десять літаків, що належать або контрольованих Росією, все ще знаходяться на німецьких аеродромах.

Про це Федеральне міністерство транспорту повідомило редакційній мережі Німеччини (RND) за запитом.

"Оскільки машини підлягають забороні на зліт і політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути перевезені в інше місце", — йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства транспорту, в даний час в Лейпцигу знаходяться три російські літаки Ан-124. Цей тип літаків в основному використовується для чартерних вантажних рейсів. У Кельні є Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 і Boeing 737. Машини типу Boeing 737 часто використовуються в якості пасажирських рейсів. Bombardier вміщує від восьми до одинадцяти місць і часто використовується в якості бізнес-джета або приватного літака.

У Франкфурті-на-Майні є Boeing 747, також відомий як гігантський реактивний літак, який часто використовується як пасажирський літак. З чотирма машинами у Баден-Бадена найбільше на аеродромі в Німеччині: Cessna 750 Citation X, дві машини Embraer ERJ-135bj Legacy 600 і Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. Це все бізнес-джети.

Airbus A320, колись орендований російською авіакомпанією, досі знаходиться в Мюнхені. За його словами, рішення про подальше використання приймає власник.

Незважаючи на санкції, на машинах можна проводити технічне обслуговування, але тільки ті роботи, які служать для "тимчасового захисту" машин, як пояснили в Міністерстві. Прес-секретар навела приклади буксирування на стоянку і захисту від несанкціонованого доступу. Будь-які роботи з технічного обслуговування, що виходять за рамки цього, і надання запасних частин не дозволені відповідно до положень про санкції.

Нагадаємо, німецькій армії передали мішені у вигляді російських танків.

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