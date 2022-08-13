Арестович описує ситуацію в російській армії як управлінську і стратегічну кризу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений в безглуздості шантажу з боку Росії, чого б він не торкався - катастрофи на АЕС, ядерної зброї або захоплення Сувалкського коридору.

Як він заявив в ефірі "Фейгін LIVE", сьогодні військове командування РФ віддає накази, яке військо вже не в змозі виконувати.

"Російські вище керівництво із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжує в своїх же власних військах підривати віру не тільки в перемогу (в неї вже ніхто не вірить), а в хоч якусь адекватність дій командування",-говорить він.

Радник голови ОПУ наголошує, що російські військові вже не вірять навіть у те, що війну вдасться нормально завершити, не те що виграти.

Арестович описує ситуацію в російській армії як управлінську і стратегічну кризу. У цій ситуації Росія вдається до шантажу.

"Ядерний шантаж, це ж повним ідіотом треба бути. Зерновий не пройшов - вони вирішили ядерний влаштувати", - зазначив він.

Радник голови ОПУ впевнений у безглуздості такого шантажу, чого б він не торкався - катастрофи на АЕС, ядерної зброї або захоплення Сувалкського коридору.

"Можна нагадати дуже просту річ. Чотири українські літаки з протиударними ракетами старими, 86-го року, знесли всі російські С-300, С-400 з правого берега. Просто нуль. Це чотири українські літаки. У НАТО в одному повітряному ударі, коли йому знадобиться, підніме 2100 літаків. Який Сулковський коридор? До Уралу не буде нічого живого, нічого не залишиться. Я маю на увазі військову техніку, по мирних ніхто бити не буде, звісно. Протягом 3 діб нічого не залишиться взагалі. Кому ви загрожуєте? На що ви там вказуєте? Які аварії на атомних станціях? Ми чого від Путіна боялися - втрати адекватності з розривом сорочки, ядерної зброї, мобілізації. А вони втрачають адекватність не як десантник біля фонтану, вони втрачають адекватність як такий ось нещасний першокласник, якого четвертокласники за жуйку забили в кутку школи. Ще трохи і доламають", - сказав він.

За словами Арестовича, це тінь того, що на путінський режим чекає грандіозна катастрофа.

"Ці люди намагаються це перебити меседжами про взяття там третьої і другої стінки корівника в Пісках? Це ж просто...", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Перед тим, 5 серпня, окупанти чотири рази обстріляли АЕС і ще раз - 6 серпня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для забезпечення технічної підтримки ядерної безпеки".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що окупанти вирішать підірвати Запорізьку АЕС.

11 серпня президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, - це один з найбільших злочинів держави-терориста.

Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на ЗАЕС: вивести російські війська і повернути контроль України над станцією.

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