Їх використовують під час військових навчань.

Австралійська компанія GaardTech передала Збройним силам Німеччини повнорозмірні макети танків Т-72, Т-90 і російську "Армату".

Про це повідомляється в Twitter компанія.

"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби в Бундесвер для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Компанія займається виробництвом повнорозмірних макетів військової техніки. Ці системи дозволяють військовослужбовцям випробувати складність і напругу реальних дій противника, "візуально піддаючись загрозам реального світу".

У каталог роботизованої техніки входять танки Т-14, Т-72, Т-80, т-90, а також БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90 і БРДМ-1.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна отримала від Німеччини кілька PzH 2000. УНІАН розповідав про переваги цієї зброї.

Також нещодавно Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і самохідні гаубиці.

Глава Міноборони України Резніков повідомляв, що Україна веде переговори, щоб отримати німецькі танки Leopard.

Крім того, повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 16 танкових мостоукладачів Biber.

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