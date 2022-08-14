Австралійська компанія GaardTech передала Збройним силам Німеччини повнорозмірні макети танків Т-72, Т-90 і російську "Армату".
Про це повідомляється в Twitter компанія.
"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби в Бундесвер для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.
Компанія займається виробництвом повнорозмірних макетів військової техніки. Ці системи дозволяють військовослужбовцям випробувати складність і напругу реальних дій противника, "візуально піддаючись загрозам реального світу".
У каталог роботизованої техніки входять танки Т-14, Т-72, Т-80, т-90, а також БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90 і БРДМ-1.
Як повідомляв УНІАН, раніше Україна отримала від Німеччини кілька PzH 2000. УНІАН розповідав про переваги цієї зброї.
Також нещодавно Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і самохідні гаубиці.
Глава Міноборони України Резніков повідомляв, що Україна веде переговори, щоб отримати німецькі танки Leopard.
Крім того, повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 16 танкових мостоукладачів Biber.