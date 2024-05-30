Перші партії можуть надійти ЗСУ вже у червні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця 2024 року Україна може отримати до мільйона снарядів завдяки чеській ініціативі. Про це він заявив під час візиту до Чехії, де бере участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО, передає "Голос Америки".

Блінкен наголосив на "життєво важливій" ролі Чехії в підтримці України. У коментарях для журналістів держсекретар США заявив, що Чехія надає Україні зброю, бере участь у навчанні українських бійців, координує поставки снарядів, а також допомагає українським біженцям.

"Особливо я хочу привітати роботу Чехії в тому, щоб знайти по світу необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України", - запевнив держсекретар. Відео дня

За словами Блінкена, Чехія надіслала 600 млн доларів прямої військової допомоги Україні. Також країна надасть ще 6 млрд доларів на техніку та до кінця року навчить приблизно 9 тисяч українських військових. Крім того, посадовець відзначив допомогу Чехії у ремонті радянської техніки для України.

"Сполучені Штати шляхетно надали нам компенсацію за наші військові поставки Україні. Я маю на увазі вісім гелікоптерів Н-1 та фінансову підтримку на понад 300 мільйонів доларів", - прокоментувала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Вона висловила вдячність США за підтримку, яка не лише дозволяє допомагати Україні, а також проводити модернізацію чеських військ, яка є найбільшою за історію.

Допомога Чехії для України - останні новини

Як писав УНІАН, Чехія має вже 1,6 млрд євро на закупівлю снарядів для української армії.

"Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", - зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також повідомлялось, що Чехія виділить гроші для допомоги українським біженцям у поверненні додому. Така програма почне діяти вже з червня, проте вона не пов'язана з військовою службою громадян.

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