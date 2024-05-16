Для такої програми країна виділила близько 227 тисяч євро.

Уряд Чехії запускає проект допомоги щодо добровільного повернення до України. Така програма для українських біженців почне діяти вже з червня, водночас вона не пов'язана з військовою службою громадян країни. Про це йдеться на сайті чеського Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що чеський уряд затвердив параметри пілотної програми, яка сприяє добровільному поверненню до України. Вона стосується тих людей, які живуть у Чехії через війну в Україні та призначена для тих, хто має тимчасовий захист або ж отримав міжнародний захист.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги", - зауважив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. Відео дня

Пілотна програма буде діяти з червня по листопад 2024 року та охоплюватиме 430 людей. Це означає, що 400 українців зможуть отримати квитки на автобус від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні. Також 30 біженців зможуть отримати індивідуальний медичний транспорт для повернення з Чехії.

У повідомленні МЗС додали, що подати заявку на таку допомогу можна лише один раз. Якщо українці захочуть повернутися до Чехії протягом наступних 12 місяців та подати заяву на дозвіл на проживання, вони повинні будуть сплатити половину витрат. На такий проект було виділено 5 595 000 чеських крон (близько 227 тис. євро).

Українські біженці - останні новини

Як показало опитування Київського міжнародного інституту соціології, 51% українських біженців за кордоном вважають, що Україна має вступити в НАТО, проте з гарантіями безпеки, які розповсюджуються тільки на підконтрольні Києву території. Також під час опитування була думка про те, що визволення наразі окупованих територій має бути відкладене на майбутнє.

Своєю чергою віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Європейський Союз продовжить статус тимчасового захисту для українців.

"Кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею (з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ) питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, ... тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", - зауважила вона 9 травня.

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