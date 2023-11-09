Для деяких країн відновлення конфлікту в Газі розпалило старі переконання, що Сполучені Штати є антимусульманською державою.

Для союзників США в Азії раптова концентрація уваги американців на подіях навколо сектора Газа і продовження війни в Україні означає загрозу зради - втрати інтересу Штатів до планів Китаю щодо Тайваню.

Як пише The New York Times, багато хто задається питанням: з якою кількістю обіцянок про підтримку скількох країн можуть впоратися США - держава, розтягнута за кордоном і політично розділена всередині? Можливості поставок зброї викликають стурбованість. Оборонна промисловість Сполучених Штатів зіткнулася з проблемою нестачі боєприпасів, що поставляються як Україні, так і Ізраїлю. Керовані боєприпаси та більш складні американські системи також постачаються в обидві країни, хоча американські партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні також чекають на них. Японія, Тайвань і Австралія можуть зіткнутися із затримками. Також потрібно навчити людей використовувати цю зброю.

Затяжний конфлікт в Газі призведе до виснаження військових запасів США, але Китай може винести урок з конфлікту: воювати в міських умовах надзвичайно важко. І це може зупинити його від планів захопити Тайвань. Однак на даний момент Пекін, схоже, вважає за краще продовжувати політику балансування на межі війни.

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Для деяких країн відновлення конфлікту в Газі розпалило старі переконання, що Сполучені Штати є антимусульманською державою або, принаймні, занадто упередженою, коли йдеться про Ізраїль. Деякі більше не вірять, що США можуть бути посередником. Коли Міністр оборони Остін приїде в Індонезію, він, швидше за все, зіткнеться з розлюченою громадськістю, а, може, і з антиамериканськими протестами, незважаючи на його спроби консультувати ізраїльських військових щодо того, як уникнути жертв серед цивільного населення в Газі.

Але для Японії та багатьох інших американських партнерів в Азії війна в Газі ризикує порушити як постачання нафти, так і прогрес у сфері безпеки. На їхню думку, чим швидше вона закінчиться, тим швидше світ зможе повернутися до вирішення найважливішого завдання: стримування і суперництва з Китаєм у взаємозалежному світі.

Війна Ізраїлю та ХАМАС - деталі

Ізраїль дав згоду на щоденні чотиригодинні перерви в бойових діях в сектора Гази, щоб палестинці могли покинути північну частину анклаву.

ХАМАС "втратив контроль" над північною частиною сектора Газу. Про це повідомив представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

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