Якщо США зараз припинять допомагати Україні у війні, то згодом їм доведеться боротися з РФ самостійно.

Якщо Сполучені Штати зараз припинять допомагати Україні у протистоянні з Росією, то згодом їм доведеться боротися з РФ самостійно і з самого початку.

Як пише "Ліга", про це заявив заступник держсекретаря США Джеймс О'Брайен, коментуючи сумніви сенаторів у необхідності подальшої підтримки України.

"Мене завжди вчили: якщо залишити наполовину виконану роботу, доведеться повернутися і робити це знову. Зараз українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію. Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому, і, ймовірно, це будемо ми", - сказав О'брайен.

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Він підкреслив, що зараз невдалий час залишати Україну, оскільки вона перемагає і повернула половину території, яку Росія захопила після лютого 2022 року, а також відкрила зернові шляхи Чорного моря, які російський диктатор Володимир Путін намагався закрити в липні.

Крім того, додав заступник Блінкена, підтримка України допомагає США розвивати свою військову промисловість, що може знадобитися в протистоянні з Китаєм.

"Якщо ми збираємося конкурувати з Китаєм у майбутньому, то слід мати на увазі, що битва за Україну дозволяє нам відновити нашу власну промислову базу. Ми створюємо нові енергетичні технології та впроваджуємо їх по всьому світу, будуємо нові оборонні технології, працюємо в сфері ІТ. Все це включено в пакет додаткового фінансування і зробить нас більш здатними захищати Тайвань", – заявив він.

Допомога Україні від США

20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала в Конгрес запит на надання фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів. Ці кошти передбачені на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам

Республіканці в Палаті представників США запропонували виділити 14,3 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю, проте виключити з цього пакету Україну.

3 листопада повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів, проте демократи в Сенаті заблокували спроби схвалити законопроект.

За даними Білого дому, США витратили вже 96% коштів, виділених на всі напрямки підтримки України з початку війни, включаючи поставки зброї.

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