Протоколи про вступ не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Угорщину і Туреччину ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

Про це повідомляє CNBC.

Остін закликав усіх союзників ратифікувати протоколи про вступ якомога швидше.

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Наразі Угорщина і Туреччина – останні з 30 країн-членів НАТО, хто відмовляється надати членство скандинавським країнам. Словаччина, яка також відтягувала ухвалення рішення, підписала ратифікаційні документи 27 вересня.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО – ключові факти

У травні Фінляндія і Швеція почали процес подачі заявки на вступ до НАТО. Цьому сприяло розв'язання Росією кривавої війни проти України.

29 червня на саміті країни-члени офіційно запросили ці країни приєднатися до Альянсу.

Росія відреагувала черговими погрозами – заявила про "симетричну реакцію" на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що так протидія президента РФ Володимира Путіна розширенню НАТО провалилася.

У серпні Сенат США проголосував 95 проти 1 за вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, після чого президент США Джо Байден підписав ратифікаційні документи.

З тих пір 28 країн Альянсу підписали ратифікаційні документи. Очікуються рішення Угорщини і Туреччини, яка з самого початку протидіяла вступу країн до Альянсу.

Зазначимо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо і раніше припускав, що Туреччина останньою ратифікує вступ країни до НАТО.

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