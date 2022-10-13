Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Угорщину і Туреччину ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО.
Про це повідомляє CNBC.
Остін закликав усіх союзників ратифікувати протоколи про вступ якомога швидше.
Наразі Угорщина і Туреччина – останні з 30 країн-членів НАТО, хто відмовляється надати членство скандинавським країнам. Словаччина, яка також відтягувала ухвалення рішення, підписала ратифікаційні документи 27 вересня.
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО – ключові факти
У травні Фінляндія і Швеція почали процес подачі заявки на вступ до НАТО. Цьому сприяло розв'язання Росією кривавої війни проти України.
29 червня на саміті країни-члени офіційно запросили ці країни приєднатися до Альянсу.
Росія відреагувала черговими погрозами – заявила про "симетричну реакцію" на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.
А генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що так протидія президента РФ Володимира Путіна розширенню НАТО провалилася.
У серпні Сенат США проголосував 95 проти 1 за вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, після чого президент США Джо Байден підписав ратифікаційні документи.
З тих пір 28 країн Альянсу підписали ратифікаційні документи. Очікуються рішення Угорщини і Туреччини, яка з самого початку протидіяла вступу країн до Альянсу.
Зазначимо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо і раніше припускав, що Туреччина останньою ратифікує вступ країни до НАТО.