Тимчасово командувати Чорноморським флотом Росії буде екс-начальник Військово-морської академії ім. адмірала Кузнєцова.

Чорноморський флот Російської Федерації отримав тимчасового виконувача обов'язків командувача - на цю посаду призначений віце-адмірал Віктор Соколов, він вже похвалився очікуваннями майбутнього бойового поповнення.

У 2022 році запланована поставка в ЧФ Росії 33 одиниць нових і модернізованих зразків техніки й озброєння, розповів тимчасовий командувач в рамках збору, в якому брали участь офіцери-випускники вищих навчальних закладів Міноборони країни, пише "Новый Севастополь".

"...З них - 12 кораблів і суден забезпечення, 21 одиниця спеціальної техніки", - сказав він.

19 серпня Соколов заявив, що його призначили тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Чорноморським флотом, пише ТАСС.

"Я... призначений виконувачем обов'язків командувача Чорноморським флотом", - заявив він і додав, що такий наказ глава Міноборони Сергій Шойгу підписав 10 серпня.

Раніше Віктор Соколов обіймав посаду начальника Військово-морської академії ім. адмірала Кузнєцова.

Раніше ЗМІ писали, що в Росії звільнений командувач Чорноморським флотом Ігор Осипов. Варто зазначити, що він залишався на посаді навіть після того, як українські військові знищили флагман ЧФ Росії - ракетний крейсер"Москва".

Відомості про звільнення Осипова з'явилися після того, як в захопленому РФ Криму сталися вибухи на військовому аеродромі "Саки", в результаті яких були знищені дев'ять російських літаків.

Літаки з цього аеродрому з початку повномастабного вторгнення РФ в Україну, яке розпочалося 24 лютого, літали бомбити материкову частину України.

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