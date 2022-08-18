Росія прагнула зберегти секретність призначення віце-адмірала Соколова.

Після недавніх ударів по своїх військових об'єктах в окупованому Криму російське керівництво втрачає впевненість у безпеці півострова.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними джерел аналітиків, 17 серпня віце-адмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморським флотом.

Водночас Росія прагнула зберегти секретність призначення Соколова, скориставшись введеним окупаційною владою високим рівнем "терористичної небезпеки" в Севастополі.

"Нещодавні українські удари (пов'язані з українськими партизанами і ЗСУ) по російських військових об'єктах в Криму, включаючи штаб ЧФ в Севастополі, ймовірно, привели російські сили в стан підвищеної бойової готовності і до реструктуризації складу сил, тилового забезпечення і керівництва російського угруповання в Криму з метою пом'якшення наслідків подальших ударів", - вважають аналітики.

В цьому контексті експерти посилаються на звіти української розвідки, що раніше заявила про переправлення десятків літаків і вертольотів РФ, розміщених на передових аеродромах в Криму, у більш глибокі райони Кримського півострова.

Нещодавні вибухи в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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