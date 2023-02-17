Президент Росії Володимир Путін справляє враження неприємної людини з "холодними очима". Про це в інтерв'ю газеті Weekendavisen розповіла королева Данії Маргрете.
Вона зазначила, що зустрічалася з російським диктатором двічі – у 2011 і 2014 роках. І вже тоді він залишив по собі неприємне враження.
"Пам'ятаю, я подумала, що він не був приємним. Я ніколи в житті не бачила таких холодних очей", - сказала королева.
Маргрете запевняє, що дуже уважно стежить за війною в Україні і "майже щодня читає всі газети", щоб бути в курсі подій.
"Путін думав, що може розділити всю Європу, але він змусив нас усіх стояти разом. Це означає, що ми всі можемо бути народом, який каже: "Ні, так не може бути", – заявила королева.
Вона також висловила задоволення тим, що інші країни допомагають Україні зброєю, і висловила захоплення українцями.
"Їм потрібно щось важке. І вони показали, що можуть це використовувати. Це глибоко вражає", - сказала Маргрете.
Війна в Україні - позиція Данії
Невелика Данія є одним з найбільш активних донорів зброї для України. Тільки за останні кілька тижнів країна анонсувала великі поставки на додачу до того, що було поставлено в попередні місяці.
Так, Данія вирішила передати Україні всі гаубиці CAESAR французького виробництва, які були у неї в розпорядженні. Також данці мають намір передати Україні свої старі танки Leopard першого покоління.
Примітно, що нещодавно королева Данії сама відмовилася від патронату літературної премії через росіянку на чолі журі.