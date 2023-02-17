Також спільно з ФРН та США Нідерланди готові передати Україні ЗРК Patriot і танки Leopard-2 із боєприпасами.

Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують надати Україні близько 100 танків Leopard.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві. "Ми разом з Німеччиною і Данією надамо 100 танків Leopard, разом з Німеччиною та США - ЗРК Patriot, а також танки Leopard-2 із боєзапасами...", - зазначив він.

Також Рютте наголосив, що наразі необхідно робити усе необхідне для перемоги України та її оборони від країни агресора.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів поставки танків, Рютте зазначив, що це станеться "якнайшвидше". Водночас прем'єр Нідерландів додав, що Україна отримає готові до бою танки.

Допомога від Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого видання Telegraaf написало, що Нідерланди разом з Німеччиною та Данією закуплять для України щонайменше 100 танків Leopard 1A5, вироблених у 1980-х роках.

За даними видання, танки перебувають на зберіганні у ФРН. Їх потрібно буде відремонтувати, перш ніж можна буде застосовувати на полі бою. Перші 20-25 танків німці розраховують відремонтувати до літа.

Крім того цього року уряд Нідерландів запланував витратити на допомогу Україні 2,5 млрд євро.

Наприкінці минулого року Нідерланди надали Україні озброєння та військову техніку на суму понад 1 млрд євро.

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