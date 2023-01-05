Премію вже прибрали зі списку проектів, які знаходяться під патронатом королеви на сайті Королівського палацу.

Королева Данії Маргрете ІІ відмовилася від патронату премії Ганса Крістіана Андерсена через призначення головою журі російської ілюстраторки Анастасії Архіпової.

Як пише данське видання DR, премію прибрали зі списку проектів, які знаходяться під патронатом королеви на сайті Королівського палацу. Згадка про королівський патронат також зникла із сайту Міжнародної ради з питань книг для юнацтва (IBBY).

Видання зазначило, що у вересні, через шість місяців після вторгнення РФ в Україну, на конгресі IBBY в Малайзії російську ілюстраторку Анастасію Архипову обрали головою журі, яке наступного разу присуджуватиме премію.

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Ці вибори внесли розкол в організацію, яка була створена після Другої світової війни. Осередки IBBY в Швеції, Фінляндії, Норвегії, Бельгії, Естонії, Латвії та Литві намагалися домогтися відставки голови журі. Водночас данська філія IBBY не підписала цього листа.

У відповідь на критику країн в IBBY відповіли, що члени правління представляють не уряди своїх країн, а себе як авторів, дизайнерів чи видавців.

Але є свідчення того, що Анастасія Архіпова не просто художник - вона є членом правління Московської асоціації художників, асоціації, яка активно пропагує війну РФ проти України. Зокрема, асоціація нещодавно провела конкурс плакатів, відеороликів і мемів для використання в кампанії з популяризації "спеціальної військової операції" і мобілізації у РФ.

Що таке премія Ганса Крістіана Андерсена

Премія Ганса Крістіана Андерсена, заснована в 1956 році, вручається раз на два роки організацією IBBY International. Присуджується письменникам та ілюстраторам за видатний внесок у дитячу літературу. Її називають Нобелівською премію в дитячій літературі. Серед інших цю премію отримувала і шведка Астрід Ліндгрен.

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