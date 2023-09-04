Телеведуча сказала, де знаходиться генерал Суровікін.

Російська телеведуча Ксенія Собчак стверджує, що в РФ генерал "Армагеддон" Сергій Суровікін на волі.

Офіцер перебуває в Москві з рідними, поділилася ведуча на своєму каналі в Telegram "Кровавая барыня" в понеділок, 4 вересня. Крім того, Собчак нібито показала сьогоднішнє фото, на якому зображений генерал.

"Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, в Москві", - йдеться в повідомленні.

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Де пропадав Сергій Суровікін - новини, які варто знати

В кінці червня генерал зник після заколоту, який влаштували члени приватної військової компанії "Вагнер" в Росії під керівництвом Євгена Пригожина. Варто зазначити, що офіцер був почесним членом "Вагнера".

Спочатку його рідні стверджували, що він вдома, і з ним все добре. Пізніше в РФ повідомили, що Суровікін "відпочиває". За відомостями ЗМІ, генерал перебував під арештом. Перед ліквідацією Пригожина з'явилася інформація, що Суровікіна зняли з посади командувача російськими повітряно-космічними силами.

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