Німеччина вивчає українську систему Delta для модернізації Бундесверу: що про це відомо

Бундесвер працює над усуненням бюрократичних перешкод на цьому шляху.

Військова цифрова екосистема ситуаційної обізнаності України Delta зацікавила німецьких інноваторів, які досліджують досвід її застосування для розвитку власних спроможностей. Про це розповів керівник інноваційного підрозділу Бундесверу Cyber Innovation Hub Свен Вайценеггер для "Укрінформ".

"Я дав доручення вивчити Delta, тож, можливо, це спрацює. Побачимо. Ми прагнемо навчитися з цього досвіду", - наголосив Вайценеггер, відповідаючи на запитання щодо можливості адаптації української Delta для модернізації спроможностей Бундесверу.

Говорячи про співпрацю між Cyber Innovation Hub та українським кластером оборонних інновацій Brave1, він сказав, що сторони обговорюють конкретні напрямки взаємодії та спільні проєкти, які можуть зʼявитися у майбутньому.

Відео дня

"Ми ведемо дискусії. Ми запитуємо їх, чи мають вони компанії, які можуть допомогти нам із вирішенням певних проблем, які у нас є. Ми також формуємо власні проєкти, і вони самі можуть обирати проєкти, які їх цікавлять", - зауважив Вайценеггер.

Керівник Cyber Innovation Hub наголосив, що одним з головних уроків російсько-української війни для Німеччини стало усвідомленні необхідності значно швидше впроваджувати інновації.

"Ця війна, яку веде Росія проти України, створила зовсім інший рівень терміновості. Думаю, це найбільший урок. Але ми живемо в інших умовах - Німеччина не перебуває у стані війни, тому нам доводиться шукати рішення у умовах мирного часу", - додав він.

Вайценеггер сказав, що Бундесвер працює над усуненням бюрократичних перешкод для пришвидшення інноваційних процесів.

"Ми хочемо ламати бар’єри та рухатися так само швидко, як це відбувається в Україні. Саме тому працюємо над створенням необхідної законодавчої бази та інструментів, які дозволять налаштувати відповідні процеси", - підсумував він.

Україна та Німеччина - останні новини

Раніше Sky News писало, що Німеччина заговорила про переговори Європи та РФ щодо України, але є нюанс. Як зазначило джерело видання, наразі з'являються ознаки того, що між європейськими країнами та Москвою може розпочатися діалог щодо врегулювання ситуації в Україні. Берлін вважає, що провідну роль у цьому процесі може зберегти група E3, до якої входять Німеччина, Франція та Велика Британія.

Водночас посол Німеччини у Києві Гайко Томс заявив, що Німеччина хоче, щоб Україна опинилася в ЄС якомога швидше. Він зазначив, що для німецького уряду метою є вступ України до Європейського Союзу, і ми хочемо, щоб Україна опинилася в ЄС якомога швидше.

"Ця можливість буде суто в України, ми не збираємося пропонувати це іншим країнам-кандидатам. Ми хочемо, щоб це відображало унікальність України як держави, що перебуває у стані війни і, поза тим, показує значний прогрес реформ. Ви є одним з лідерів серед країн-кандидатів. Це не означає, що вам нема куди покращувати темпи реформ, але і зараз мы бачимо досить добрий прогрес", - наголосив Томс.

Вас також можуть зацікавити новини: