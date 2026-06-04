Німеччина заговорила про переговори Європи та РФ щодо України, але є нюанс, - Sky News

Європа починає шукати формат діалогу з Москвою, але питання переговорника та умов контактів поки залишаються відкритими.

У Берліні вважають, що між Європою та Росією поступово відкривається можливість для переговорів щодо війни в Україні, однак наголошують на необхідності створення ефективного механізму такого діалогу. Про це повідомляє Sky News із посиланням на німецького чиновника.

За словами співрозмовника, наразі з'являються ознаки того, що між європейськими країнами та Москвою може розпочатися діалог щодо врегулювання ситуації в Україні. Водночас він підкреслив, що для цього необхідно насамперед визначити формат переговорів, який буде "ефективним і надійним" для Європейського Союзу.

У Берліні також вважають, що провідну роль у цьому процесі може зберегти група E3, до якої входять Німеччина, Франція та Велика Британія.

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Водночас чиновник застеріг, що реальні зрушення навряд чи відбудуться швидко, і до початку активного переговорного процесу можуть минути ще кілька місяців.

Паралельно в Європейському Союзі тривають дискусії щодо можливого призначення спеціального представника для контактів із Росією.

За даними Politico, країни-члени поки не мають єдиної позиції з цього питання. Частина держав підтримує таку ідею на тлі поступового скорочення посередницької ролі США, тоді як інші побоюються, що окремий переговорник може послабити тиск на Кремль.

Серед потенційних кандидатів на роль європейського переговорника в політичних колах згадуються Антоніу Кошта, Александр Стубб, Маріо Драгі, Саулі Нійністьо та Жан-Клод Юнкер.

Переговори РФ та Європи - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні.

Водночас сам російський диктатор Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини та свого давнього друга Герхарда Шредера кандидатом в представники ЄС у переговорах з РФ щодо миру в Україні. Reuters з посиланням на неназваного представника німецького уряду поділилося, що в Берліні не в захваті від цієї ідеї.

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