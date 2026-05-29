Німеччина хоче, щоб Україна опинилася в ЄС якомога швидше, - посол

Берлін прагне надати Україні додаткові можливості бути представленою в Брюсселі ще до вступу.

Для німецького уряду метою є вступ України до Європейського Союзу, Німеччина хоче, щоб Україна опинилася в ЄС якомога швидше. Про це заявив посол Німеччини у Києві Гайко Томс в інтерв’ю "Європейській правді".

Він коментував лист федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівництва ЄС про особливий шлях України до членства (і про новий статус України, який Мерц назвав "асоційованим членством").

"Його лист – це пропозиція, спеціально розроблена для України, держави у стані війни, яка потребує підтримки від Німеччини, яка отримує нашу підтримку і яка буде продовжувати отримувати нашу підтримку. І одним зі способів вираження нашої підтримки є прокладання шляху для України до Європейського Союзу", – сказав він.

Відео дня

За словами посла, для німецького уряду метою є вступ України до Європейського Союзу, і ми хочемо, щоб Україна опинилася в ЄС якомога швидше. Тож, як заявив дипломат, пропозиція канцлера і німецького уряду має на меті прискорити цей процес, а також надати Україні додаткові можливості бути представленою в Брюсселі ще до вступу.

"Ця можливість буде суто в України, ми не збираємося пропонувати це іншим країнам-кандидатам. Ми хочемо, щоб це відображало унікальність України як держави, що перебуває у стані війни і, поза тим, показує значний прогрес реформ. Ви є одним з лідерів серед країн-кандидатів. Це не означає, що вам нема куди покращувати темпи реформ, але і зараз мы бачимо досить добрий прогрес", – сказав Томс.

Два шляхи набуття членства

Він також пояснив, що є лише два можливих шляхи для вступу. Перший шлях – стандартний: Україна проводить необхідні реформи і приєднується до Європейського Союзу і всіх структур ЄС після того, як будуть виконані всі критерії.

"І другий шлях: Україна проводить необхідні реформи і також у певний момент стає повноправним членом Європейського Союзу, але водночас ви отримуєте деякі додаткові переваги, ознаки членства, не чекаючи на вступ. Вже зараз! Причому цієї можливості не буде у жодної іншої країни-кандидатки!", – зауважив дипломат.

Завдяки цьому другому шляху, як сказав посол, Україна буде представлена в колегії єврокомісарів, матиме депутатів у Європейському парламенті, матиме право участі в Європейській раді і навіть свого суддю-спостерігача у Європейському суді, а також поступово зможе користуватися перевагами застосування acquis communautaire.

"Словом, ми пропонуємо Україні повне членство в ЄС, як того хоче Зеленський, а плюс до того – ще дещо "у довісок". Пропозиція Мерца також відображає, що Україна в ЄС – це не лише ваш, але й наш інтерес. Для цього ми вже зараз наближаємо вас до себе, наскільки це можливо", – резюмував Томс.

Мерц запропонував Україні "асоційоване"

Як повідомляв УНІАН, Мерц запропонував надати Україні роль у структурах Європейського Союзу як проміжний крок до членства в ЄС. На його думку, це могло б сприяти укладенню угоди про припинення війни.

У листі до лідерів ЄС, який отримало видання, Мерц запропонував надати Україні новий статус "асоційованого члена", що дозволило б українським посадовцям брати участь у самітах ЄС та міністерських зустрічах, проте не голосувати на них. Крім того, канцлер Німеччини запропонував членам ЄС взяти на себе "політичне зобов’язання" застосовувати до України положення про взаємну допомогу, "щоб створити суттєву гарантію безпеки".

Вас також можуть зацікавити новини: