У коробках, які знайшли поряд з дельтапланом, було 8 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Поблизу населеного пункту Вольчіни Влодавського повіту прикордонники виявили українця, який намагався переправити через кордон сигарети.

Читайте також"Тонни зброї з України": у Білорусі пояснили скандальну заяву ЛукашенкаПро це повідомляють у Надбужанському відділі прикордонної служби Польщі.

21 грудня співробітники прикордонної служби помітили літаючий об’єкт, що рухався на досить великій висоті. Зі сходу він просунувся вглиб території Польщі.

Співробітники, підозрюючи, що це може бути мотопланер, що використовується для контрабанди незаконних товарів, стежили за його подальшим польотом.

Під час цих заходів поблизу міста Вольчіни було виявлено розбитий мотопланер, розкидані навколо нього пакунки та чоловіка, який був пілотом. Через поранення чоловіка негайно перевезли до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Співробітники Прикордонної служби встановили, що це 44-річний громадянин України. У коробках, які знайшли поряд з дельтапланом, були контрабандні сигарети (8000 пачок) вартістю понад 112000 злотих.

Як підозрюють у службі, сигарети мали скинути на землю, не приземляючись на польський бік.

Українець нестиме відповідальність за контрабанду сигарет та незаконний перетин державного кордону із застосуванням повітряного судна, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Його передали прикордонним службам України.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська