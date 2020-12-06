В інструкції Держдепу для бажаючих взяти участь у програмі Diversity Visa зазначено, що люди, які народилися на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп (Південно-Курильські острови), відносяться до Японії.

Держдепартамент США вважає уродженцями Японії людей, що народилися на Південних Курилах.

Про це йдеться в інструкції Держдепу для охочих взяти участь у програмі Diversity Visa.

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В інструкції сказано, що люди, які народилися на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир і Ітуруп (Південно-Курильські острови), належать до Японії. А ті, хто народився на Південному Сахаліні - до Росії.

Як зазначає японська газета Hokkaido Shimbun, вимога до уродженців Південних Курил вказувати Японію як країну походження з'явилася у 2018 році.

Росія на це відреагувала і закликала Сполучені Штати «знати червоні лінії».

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило США в тому, що американці нібито «ставлять під сумнів результати Другої світової війни та заохочують реваншизм».

Курильські острови: історія конфлікту

Територіальна прикордонна суперечка між Японією і Росією з приводу приналежності південних Курильських островів, зокрема Ітуруп, Кунашир, Шикотан і островів Хабомаї, триває з часів Другої світової війни.

До окупації острови входили до складу Японії, проте потім вони стали частиною СРСР.

Японія не визнає російського суверенітету над островами та претендує на Південно-Курильські острови згідно Трактату про торгівлю і кордони 1855 року. Розв'язання суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Уряд США підтримує Японію в цій суперечці та визнає суверенітет Японії над північними територіями.

У січні 2019 року екс-депутат Держдуми розповів, чого хоче російський президент Володимир Путін від Японії в обмін на частину островів.

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Автор: УНІАН