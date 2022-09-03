Літак здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.

До Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник B-52.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник В-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", - написав він. Відео дня

Як пише Польське радіо, B-52 – восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальник. Літак також здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.

Останнім часом бомбардувальник B-52 кружляє над Південно-Східною Європою.

Як писав УНІАН, ще у квітні 2022 року в Польщі заявляли, що країна відкрита для розміщення натівської ядерної зброї. Це допомогло б стримувати Москву, зазначали в уряді.

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