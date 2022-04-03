Водночас у Польщі зауважують, що ініціатива повинна виходити з Вашингтона.

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Водночас поляки чекають на ініціативу Вашингтона щодо цього.

Про це пишуть DW та Spiegel з посиланням на інтерв'ю політика німецькій газеті Welt am Sonntag.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив Качинський.

При цьому польський віце-прем'єр уточнив, що поки про розміщення американської ядерної зброї в Польщі не йдеться, але "скоро це може змінитися". Качинський додав, що ініціатива повинна виходити від Вашингтона.

Раніше кремлівські пропагандисти неодноразово висловлювали територіальні претензії "на історичні землі" країн Балтії, України та Польщі. Кілька разів росіяни відкрито погрожували Польщі вторгненням після "захоплення України".

В одному з ефірів на федеральному каналі кремлівські "експерти" навіть показували мапу можливого вторгнення до країн НАТО з відкриттям коридору у Калінінградській області.

Згодом польський генерал, екс-командувач Сухопутними військами Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща має право претендувати на "окуповану Росією" Калінінградську область.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда відповів лайливою приказкою на натяки російської влади про те, що війна в Україні можуть не обмежитись лише територією України.

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