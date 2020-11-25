Військові підірвали будівлі перед тим, як покинути район / скріншот з відео

Військовослужбовці Вірменії підірвали військову частину в Кельбаджарському районі Нагірного Карабаху.

Кадри вибуху опубліковані в Telegram-каналі РИА Новости 24 листопада.

Військові підірвали будівлі перед тим, як покинути район. Кельбаджарський район опівночі перейшов під контроль Азербайджану.

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Автор: УНІАН