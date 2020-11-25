Військові підірвали будівлі перед тим, як покинути район / скріншот з відео
Військовослужбовці Вірменії підірвали військову частину в Кельбаджарському районі Нагірного Карабаху.
Кадри вибуху опубліковані в Telegram-каналі РИА Новости 24 листопада.
Військові підірвали будівлі перед тим, як покинути район. Кельбаджарський район опівночі перейшов під контроль Азербайджану.
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Мирна угода щодо Нагірного Карабаху: що відомо
- 10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.
- У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.
- Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.
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