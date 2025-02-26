Вашингтон хоче, аби візит відбувся, коли буде остаточно погоджена угода про ресурси.

У Білому домі наразі не бачать сенсу у приїзді президента України до США і зустрічі з Дональдом Трампом. Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника Білого дому, ім’я якого не називається.

За його словами, останні коментарі Володимира Зеленського свідчать про те, що угода з корисними копалинами до кінця не узгоджена.

"Якщо український лідер каже, що угода не завершена, я не розумію, чому запрошення мало б сенс. Очікується, що він приїде для того, щоб визнати остаточну домовленість, і він не має остаточної домовленості, за його власними словами", – сказав представник адміністрації США.

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Зеленський планує візит до США

Як писав УНІАН, напередодні з анонімних джерел стало відомо, що президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона у п'ятницю, 28 лютого, для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Це має статися після того, як попередньо буде погоджено угоду про українські ресурси.

Сьогодні Зеленський заявив, що вдалося узгодити рамкову угоду про ресурси. Але конкретні деталі і зокрема гарантії безпеки Україні треба обговорювати далі.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський підтвердили, що їхня зустріч найближчим часом можлива, але деталі ще узгоджуються.

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