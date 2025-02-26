Американський лідер сказав, що "не проти".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Така заява пролунала під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі. Він також сказав, що "не проти такого візиту".

"Я чув, що він приїжджає в п'ятницю, звичайно, я не проти, якщо він хоче", – заявив американський президент.

Відео дня

Також Трамп сказав, що на території України потрібно розмістити миротворців, але в тій формі, яка прийнятна для всіх сторін. Водночас очільник Білого дому наголосив, що за підтримку України в майбутньому відповідатиме Європа.

Крім того, Трамп зазначив, що США розглядають можливість скасування антиросійських санкцій у майбутньому.

Візит Зеленського до США

Reuters повідомляє, що 28 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Інформація про можливий візит зʼявилася після того, як країни узгодили проєкт угоди про корисні копалини України. Офіційні особи з обох сторін погодилися з проєктом і рекомендували його підписати.

Крім того, за даними одного з джерел агентства, Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі. Проте графік його візиту все ще змінюється.

Вас також можуть зацікавити новини: