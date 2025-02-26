Дональд Трамп висловився про майбутній візит Зеленського до США / фото - GettyImages

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Така заява пролунала під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі. Він також сказав, що "не проти такого візиту".

"Я чув, що він приїжджає в п'ятницю, звичайно, я не проти, якщо він хоче", – заявив американський президент. 

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Також Трамп сказав, що на території України потрібно розмістити миротворців, але в тій формі, яка прийнятна для всіх сторін. Водночас очільник Білого дому наголосив, що за підтримку України в майбутньому відповідатиме Європа.

Крім того, Трамп зазначив, що США розглядають можливість скасування антиросійських санкцій у майбутньому.

Візит Зеленського до США

Reuters повідомляє, що 28 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Інформація про можливий візит зʼявилася після того, як країни узгодили проєкт угоди про корисні копалини України. Офіційні особи з обох сторін погодилися з проєктом і рекомендували його підписати. 

Крім того, за даними одного з джерел агентства, Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі. Проте графік його візиту все ще змінюється.

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