Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
Така заява пролунала під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі. Він також сказав, що "не проти такого візиту".
"Я чув, що він приїжджає в п'ятницю, звичайно, я не проти, якщо він хоче", – заявив американський президент.
Також Трамп сказав, що на території України потрібно розмістити миротворців, але в тій формі, яка прийнятна для всіх сторін. Водночас очільник Білого дому наголосив, що за підтримку України в майбутньому відповідатиме Європа.
Крім того, Трамп зазначив, що США розглядають можливість скасування антиросійських санкцій у майбутньому.
Візит Зеленського до США
Reuters повідомляє, що 28 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Інформація про можливий візит зʼявилася після того, як країни узгодили проєкт угоди про корисні копалини України. Офіційні особи з обох сторін погодилися з проєктом і рекомендували його підписати.
Крім того, за даними одного з джерел агентства, Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі. Проте графік його візиту все ще змінюється.