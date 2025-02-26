За його слолвами, ще треба з'ясувати формат зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про робочу дату можливого візиту до Вашингтону.

За його слолвами, ще треба з'ясувати формат зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це глава держави сказав на пресконференції, яка транслювалася на телеканалі "Суспільне".

"Щодо візиту. Я думаю, що візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати - офіси працюють - який формат і коли. Так, там є робоча дата. Те, що сказав президент Сполучених Штатів - п'ятниця. Офіси на зв'язку", - наголосив Зеленський.

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Глава держави уточнив, що має важливе питання і дуже хоче візиту.

"Президенту Америки важливо відкрити угодою кроки вперед, а для мене дуже важливо, знаєте, що почути? Що допомога Сполученими Штатами Америки, не потім, а зараз, не буде зупинена. І мені це потрібно для наших людей. Дуже потрібно. І для мене - це головна теза на сьогодні", - наголосив Зеленський.

Крім того, у нього запитали, яке значення матиме його візит до Вашингтона, оскільки він отримає можливість швидше зустрітися з Трампом, аніж російський диктатор Володимир Путін.

Зокрема, Зеленський сказав, що хоче почути від Трампа дуже чесні відповіді на питання України.

"Ми повинні розуміти, на що ми можемо розраховувати? І саме тому, цей візит є дуже хорошим сигналом перед зустріччю [Трампа] з Путіним", - відзначив Зеленський.

Як сказав український лідер, він хоче скоординувати з президентом США позиції України та Америки.

Також Зеленський має намір говорити про позицію партнерів з Європи, з якими відбувається багато консультацій. Президент сказав:

"Я знаю, що вони дійсно відстоюють і як вони можуть допомогти, і яку стратегічну роль зіграє ЄС і навіть Європа у ширшому значенні для України у майбутньому з точки зору гарантій безпеки".

Також на зустрічі з Трампом Зеленський має намір запитати, якщо не буде більше допомоги для України, чи зможе вона прямо купувати зброю в США, а також чи буде співпраця у питанні застосування російських заморожених активів для купівлі зброї.

Зеленський додав, що підкреслюватиме на зустрічі з Трампом, що для України це неприйнятно, якщо за її спиною ухвалюються рішення про неї.

Крім того, він сказав, що запитуватиме, який спільний план Україна та США можуть підготувати для припинення війни.

Можливість візиту Зеленського до США

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

"Я чув, що він приїжджає в п'ятницю, звичайно, я не проти, якщо він хоче", - заявив американський президент.

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