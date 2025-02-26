Обіцянки Трампа щодо України значно змінилися за останній час.

Президент США Дональд Трамп вперше допустив, що йому не вдастся досягти миру між Україною та Росією. Про це він заявив на засіданні американського уряду, спілкуючись з пресою.

Так, відповідаючи на питання про те, чи не буде це поганим сигналом для Китаю, якщо РФ залишить собі окуповані території України, Трамп запевнив, що він зробить усе можливе, щоб укласти "найкращу угоду для обох сторін".

"Але для України ми намагатимемося особливо ретельно, щоб вони змогли отримати якомога більше. (...) Ви дуже впевнені в нас, адже припускаєте, що мир можливий. Але є ймовірність, що це не спрацює. Сподіваюся, що спрацює – заради людства. Бо якщо ви побачите ті кадри, які бачив я, то не захочете на них дивитися", – сказав Трамп.

Відео дня

Обіцянки Трампа досягнути миру в Україні

Як писав УНІАН, протягом передвиборчої кампанії Дональд Трамп переконував своїх виборців, що він настільки вправний дипломат, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години - чи то одразу після перемоги на виборах, чи то після вступу на посаду президента.

Однак після перемоги на виборах він різко змінив свою риторику і почав вимірювати перспективу настання миру в Україні не годинами, а місяцями.

Вас також можуть зацікавити новини: