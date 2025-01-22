Він підкреслив, що наступні тижні будуть вирішальними як для Києва, так і для Москви.

Україна покладає надії на те, що новообраний президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні з Росією, однак російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не погодиться на припинення війни. Таку думку в коментарі POLITICO висловив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"2024 рік був схожий на рік очікування. У нас були вибори, ми відволікалися, адміністрація Байдена то говорила "ні", то говорила "так"... 2025 рік виглядає як рік дій. Ми нарешті рухаємося", - заявив Волкер.

Він підкреслив, що наступні тижні будуть вирішальними як для Києва, так і для Москви.

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"Я думаю, що Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, Путін не погодиться... і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що вони повинні продемонструвати силу. Проявити більше рішучості. І викласти все на стіл", - сказав Волкер.

За його словами, це може означати посилення санкцій, значне збільшення експорту американських енергоносіїв, щоб урізати військовий бюджет Путіна, і продовження військової підтримки України.

"Є різні способи зробити це, крім грошей платників податків, включно з програмою ленд-лізу, зокрема шляхом арешту Європою російських активів на суму 300 мільярдів євро та використання цих грошей для купівлі американського оборонного обладнання", - сказав Волкер.

Він зазначив, що це стане сигналом для Путіна про те, що "краще не буде".

Трамп і війна в Україні

Раніше Дональд Трамп заявив, що, найімовірніше, введе санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що коли Трамп поговорить із Путіним, він зрозуміє, що з РФ путінських часів немає сенсу про щось домовлятися і треба просто посилити підтримку України.

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