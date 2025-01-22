При цьому немає різниці, в якому форматі відбуватиметься розмова.

Коли президент США Дональд Трамп напряму поспілкується з російським диктатором Володимиром Путіним, він моментально зрозуміє, що з РФ путінських часів немає сенсу про щось домовлятися і треба просто "додати спроможности Україні нанести мілітарні поразки Росії". Такою думкою в етері телемарафону поділився радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Очевидно, коли Трамп поговорить з Путіним, тут немає різниці, це буде формат телефонної розмови, чи якійсь інший формат, в цей момент для нього стане зрозумілим, що з РФ принаймні путінських часів, немає сенсу домовлятись про щось. І що треба просто трошки ще додати спроможности Україні нанести мілітарні поразки Росії на тих чи інших напрямках. Чи збільшити або масштабувати удари по території Росії, тому що це сильно тригерить того ж Путіна, його оточення", - акцентував Подоляк.

Він додав, що в той же час, потрібно суттєво підвищити ціну війни для Путіна за рахунок видавлювання РФ з низки глобальних і фінансових, і галузевих ринків.

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За словами Подоляка, вже можна побачити зміну в позиції як самого Трампа, так і спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога щодо завершення війни в Україні. Тому що вони отримали доступ до інформації про внутрішній стан Росії, про мотиви. Це зовсім інші позиції, які стосуються саме усвідомлення того, що з РФ буде непросто, що потрібно обирати або грати за сценарієм російського диктатора, або дотискати країну-агресора.

"Або ви граєте в сценарій Путіна, що нонсенс - це практично сценарій Афганістану. Тобто, що треба швидко закінчити цю війну на умовах Росії, там було на умовах Талібану. Розумієте, як це буде виглядати репутаційно і з точки зору лідерства для США. Якраз таки на фоні того, що вже підписані укази, достатньо жорсткі, по зовсім іншій модерації якраз таки внутрішньої політики Сполучених Штатів. На цьому фоні зіграти у зовнішній політиці в ключову ситуацію і віддати все на користь Росії – це репутаційний нонсенс. Або, набагато більш чітке буде розуміння, що Росію треба дотискати і що для цього потрібно. Ми будемо бачити все це",- зазначив він.

Подоляк спрогнозував три процеси у США щодо питання завершення війни в Україні, які незабаром можна буде побачити.

"Мені здається, ми будемо бачити три процеси зовсім скоро. Перше, це реалістичне розуміння, що просто домовитись з Росією, без інструментів примусу, неможливо. Друге, що інструменти примусу мають дійсно виглядати набагато більш потужніше, ніж до сьогодні. Мається на увазі, що мілітарність України має бути на іншому рівні і економічний тиск на Росію - на іншому рівні. Третє, безумовно суб’єкт Путін не є сьогодні суб’єктом, який говорить якісь раціональні речі і тому слухати його - це тільки зайвий час витрачати",- резюмував він.

Війна в України - заяви високопосадовців США

Як повідомляв УНІАН, новий держсекретар США Марко Рубіо назвав зусилля щодо припинення війни в Україні "важкою роботою дипломатії". Він зазначив, що переговори щодо припинення війни між Росією та Україною не будуть проходити публічно, що США мають тут зіграти свою роль та визнав, що ця "справа складніша", ніж вважав раніше Трамп.

Крім того, Трамп також заявив, що, найімовірніше, введе санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

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