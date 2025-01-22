Трамп заявив, що Путін "знищує Росію" і має укласти угоду, щоб закінчити війну.

Дональд Трамп не згадав Україну в інавгураційній промові, проте пізніше в розмові з журналістами він висловив свою позицію щодо війни в Україні, і вона була набагато жорсткішою по відношенню до Росії і Володимира Путіна, ніж слід було очікувати. Про це пише CNN, аналізуючи перші заяви Трампа.

Так, у розмові з журналістами в Білому домі він заявив, що вважає, що Путін "повинен укласти угоду".

"Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду... Я відмінно з ним ладнав. Я сподіваюся, що він захоче укласти угоду", - наголосив Трамп, украй жорстко оцінивши збитки Росії від війни, зокрема, в економічному плані.

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"Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Подивіться на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію в Росії", - додав він, також згадавши величезні показники втрат росіян у війні.

"Він не може бути в захваті... У нього не дуже добре виходить. Я маю на увазі, він вичавлює з себе все... це не виставляє його в хорошому світлі... Я думаю, йому було б непогано закінчити цю війну", - сказав Трамп про Путіна.

Як пише Bloomberg, Трамп також заявив, що, найімовірніше, введе санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

Трамп сказав, що його адміністрація також розглядає питання відправки зброї до України, додавши, що, на його думку, ЄС має робити більше для підтримки України.

"Ми розмовляємо із (президентом України Володимиром) Зеленським, ми збираємося поговорити з президентом Путіним дуже скоро", - сказав Трамп. "Ми збираємося розглянути це".

Трамп також сказав, що він натиснув на лідера КНР Сі Цзіньпіна, закликавши його втрутитися, щоби зупинити війну в Україні.

Війна в Україні - перші заяви Трампа

Раніше Трамп заявляв, що намагатиметься завершити війну в Україні "якнайшвидше". Він також заявив, що планує зустрітися з Путіним і підготовка до зустрічі вже триває.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що для закінчення війни кожній стороні доведеться "дечим" поступитися.

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