Дедалі більше американців не схвалюють діяльність Трампа.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американців падає через його політичні рішення. Про це свідчать дані опитування Washington Post - ABC News-Ipsos.

Уточнюється, що більшість респондентів виступають проти основних ініціатив Трампа, а також вважають, що нинішня адміністрація прагне уникнути виконання постанов федерального суду.

Журналісти зазначили, що загальний рейтинг схвалення Трампа нижчий, ніж лише два місяці тому. Згідно з результатами опитування, 39% дорослих американців задоволені тим, як Трамп справляється зі своєю роботою. Водночас 55% опитаних не схвалюють його діяльність, а 44% "сильно не схвалюють" роботу президента США.

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Водночас 42% зареєстрованих виборців позитивно оцінюють діяльність американського лідера, а 55% ставляться негативно до його ініціатив.

За даними Washington Post, рейтинг схвалення Трампа в перші 100 днів його правління нижчий, ніж у будь-якого іншого колишнього президента за той самий термін. Під час першого президентства Трампа, його роботу схвалювали 42%. До порівняння, за той самий термін діяльність Джо Байдена схвалювали 52%.

Журналісти нагадали, що Трамп у перші свої 100 днів правління почав реформувати уряд і різні інституції в США. Його кроки варіюються від скорочення і реорганізації виконавчої влади до зміни глобального економічного порядку. Ці ініціативи призвели до значних порушень у роботі установ і фінансових ринків, що призвело до подачі позовів проти Трампа.

"У загальних рисах оцінка його президентства наразі така: більшість американців вважають, що Трамп перевищив свої повноваження, а також кажуть, що економіка стала гіршою. Близько половини респондентів стверджують, що лідерство США у світі ослабло. Економіка, яка колись була безумовним атрибутом Трампа, стала ще одним джерелом суспільного несхвалення його президентства", - підсумували журналісти.

Різке падіння рейтингу Трампа

Як писав УНІАН, рейтинг схвалення дій президента США Дрнальда Трампа раніше впав до найнижчого рівня. Згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos, його діяльність схвалили близько 42% респондентів. 83% респондентів заявили, що президент США має підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

На думку старшого радника президента США часів Білла Клінтона Дуга Сосника, "100-денний бліц" Трампа може призвести до історичного краху.

Він розповів, що найчастіше у нових президентів багатьох країн світу рейтинги схвалення перші місяці залишаються на дуже високому рівні, а Трамп уже отримав "удар" від своїх виборців, чимало з яких обурені його економічною політикою.

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