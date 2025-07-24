Трамп заговорив про своє можливе примирення з Маском

За його словами, чим краще працюють компанії Маска, тим краще для США.

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість примирення з бізнесменом Ілоном Маском після їхнього публічного конфлікту.

"Усі заявляють, що я зруйную компанії Ілона, позбавивши його частини, якщо не всіх, великих субсидій, які він отримує від уряду США. Це не так! Я хочу, щоб Ілон і всі підприємства в нашій країні процвітали, більше того, процвітали як ніколи раніше", - написав він у Truth Social.

За його словами, чим краще вони працюють, тим краще для США.

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"А це добре для всіх нас. Ми щодня встановлюємо рекорди, і я хочу, щоб так і залишалося!" - додав він.

Конфлікт Трампа з Маском

Нещодавно Маск заявив про створення "Партії Америки". Це сталося після того, як його політичний союз із Трампом завершився гучним розривом. Президент США відреагував на нову партію Маска. Американський лідер публічно висміяв такі наміри мільярдера.

Видання Axios писало, що Трамп не хоче, щоб федеральні урядові агентства укладали контракти з компанією його колишнього радника Маска xAI.

У виданні пояснили, якщо Трамп доручить своїй адміністрації виключити xAI з будь-яких федеральних контрактів, то компанія втратить великі фінансові можливості з урядом.

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