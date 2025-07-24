Таким чином компанія може втратити великі фінансові можливості.

Президент США Дональд Трамп не хоче, аби федеральні урядові агентства укладали контракти з компанією його колишнього радника Ілона Маска xAI. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, передає Axios.

У виданні пояснили, якщо Трамп доручить своїй адміністрації виключити xAI з будь-яких федеральних контрактів, то компанія втратить великі фінансові можливості з урядом.

Зокрема коли в Левітт запитали, чи підтримує президент США укладення федеральними агентствами контрактів з компанією Ілона Маска, яка займається штучним інтелектом, вона відповіла:

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"Не думаю, ні".

Після чого журналісти запитав: "Тож він хоче, щоб Міністерство юстиції скасувало контракт з Grok (чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска - УНІАН)?".

На що Левітт сказала:

"Я поговорю з ним про це, так".

В Axios підкреслили, що за адміністрації Трампа технологічні та AI-компанії хочуть отримати вигідні державні контракти, адже федеральні бар'єри для впровадження їхніх технологій знижуються.

"Неясно, чи має Grok якісь контракти з Міністерством юстиції. Однак xAI, разом з іншими AI-компаніями, включаючи Google, Anthropic і OpenAI, нещодавно оголосили про контракти на суму 200 мільйонів доларів з Міністерством оборони", - додали у виданні.

Політична діяльність Маска - останні новини

Раніше Business Insider писав, що Маск не єдиний бізнесмен, який намагався кинути виклик політиці США. Нещодавно мільярдер заявив, що створює "Партію Америки". Це сталося після того, як його політичний союз із президентом США Дональдом Трампом завершився гучним розривом.

Як зауважили у виданні, такими бізнесменами до Маска були Ендрю Янг, Говард Шульц та Росс Перо.

Водночас президент США Дональд Трамп відреагував на нову партію Маска. Американський лідер публічно висміяв наміри мільярдера.

"Я думаю, що це смішно - створювати третю партію. Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії лише додає плутанини", - наголосив він.

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