77-річний Хосе Вільярруел десятки років працював учителем на заміну, але з початком пандемії йому довелося піти на пенсію.

В американському місті Фонтана, штат Каліфорнія, студент назбирав 27 тисяч доларів для свого колишнього вчителя, після того як дізнався, що він живе в автомобілі.

Про це повідомляє Fox 11.

77-річний Хосе Вільярруел десятки років працював учителем на заміну. Однак з початком пандемії і переходом шкіл на дистанційне навчання був змушений звільнитися і вийти на пенсію. У Вільярруела були борги, тому вихідної допомоги вистачило ненадовго. У підсумку колишній вчитель переселився у свій автомобіль.

"Моє тіло адаптувалося до всіх нерівностей сидіння в машині», - пожартував Вільярруел.

Один з його колишніх учнів, 21-річний студент Стівен Нава, випадково зустрів його на початку березня. Він вручив йому 300 доларів, а потім створив сторінку для збору пожертвувань на краудфандинговому сайті GoFundMe.

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Щоб залучити більше людей, студент розповів історію колишнього вчителя в TikTok. У підсумку за тиждень Наве вдалося зібрати для Вільярруела 27 тисяч доларів.

Він вручив чек колишньому вчителю в день його народження. Тепер Вільярруел планує зробити якомога більше добрих справ, щоб виправдати довіру людей, які йому допомогли.

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Автор: Денис Прядко