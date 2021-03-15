В американському місті Фонтана, штат Каліфорнія, студент назбирав 27 тисяч доларів для свого колишнього вчителя, після того як дізнався, що він живе в автомобілі.
Про це повідомляє Fox 11.
77-річний Хосе Вільярруел десятки років працював учителем на заміну. Однак з початком пандемії і переходом шкіл на дистанційне навчання був змушений звільнитися і вийти на пенсію. У Вільярруела були борги, тому вихідної допомоги вистачило ненадовго. У підсумку колишній вчитель переселився у свій автомобіль.
"Моє тіло адаптувалося до всіх нерівностей сидіння в машині», - пожартував Вільярруел.
Один з його колишніх учнів, 21-річний студент Стівен Нава, випадково зустрів його на початку березня. Він вручив йому 300 доларів, а потім створив сторінку для збору пожертвувань на краудфандинговому сайті GoFundMe.
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Щоб залучити більше людей, студент розповів історію колишнього вчителя в TikTok. У підсумку за тиждень Наве вдалося зібрати для Вільярруела 27 тисяч доларів.
Він вручив чек колишньому вчителю в день його народження. Тепер Вільярруел планує зробити якомога більше добрих справ, щоб виправдати довіру людей, які йому допомогли.
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