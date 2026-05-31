Зеленський заявив про вікно для переговорів з Росією до наступної зими

Також Зеленський висловився щодо того, хто міг би представляти Європу на переговорах.

Росія продовжує втрачати ініціативу на полі бою, а тому зараз існує можливість для дипломатичного врегулювання війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами українського лідера, починаючи з грудня 2025 року РФ почала втрачати ініціативу на полі бою. Він зазначив, що в січні 2026 року сказав американським партнерам про те, що є вікно для переговорів, тому що щомісяця росіяни будуть втрачати все більше своїх військ. Президент підкреслив, що зараз ворог не може за місяць окупувати більше території, ніж українські війська звільняють.

"Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію", – додав Зеленський.

Відео дня

Крім того, президент України висловився щодо того, хто міг би представляти Європу на переговорах. Він нагадав, що вже існує формат E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина.

"Не знаю, чи це найкращий формат, але вважаю, що ці країни могли б бути перемовниками від Європи. У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою", – підкреслив Зеленський.

За його словами, саме Україна та європейські країни мають вирішити, хто представлятиме Європу на переговорах. Також він заявив, що не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи.

Росія проти участі Європи в мирних переговорах

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія проти того, щоб Європа стала посередником у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, Європа є стороною конфлікту і підтримує Україну.

Пєсков сказав, що Європа "не може претендувати на посередництво, надаючи зброю Україні". Він також заявив, що повна відмова від діалогу з РФ є "найбільшою помилкою Брюсселя".

Вас також можуть зацікавити новини: