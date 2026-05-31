Лукашенко відреагував на заяву про '500 цілей у Білорусі' та пригрозив ударом по Україні

Лідер Білорусі приписав слова Мадяра президенту України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем України Роберта (Мадяра) Бровді про 500 цілей у Білорусі на випадок вторгнення в нашу країну. Його слова цитує Telegram-канал "Пул Первого".

"Вони (українці - УНІАН), може, й визначили 500 цілей. Дякую, що у нас є для них 500 цілей. У нас є одна дуже серйозна ціль з дуже точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють", - сказав Лукашенко журналістам.

Крім того, лідер Білорусі приписав слова Мадяра президенту України Володимиру Зеленському. Він також заявив, що українські війська не хочуть війни з Білоруссю.

"Нехай Володимир Олександрович вибачить мені за це, але це якась нісенітниця... Українські військові ніякої війни з Білоруссю не хочуть. Він, бачте, 500 цілей бачить. Напевно, якщо не сліпий, то й більше побачить. Але він повинен розуміти, що ми бачимо, хто стоїть на кордоні з того боку. Це ж люди, спіймані на вулицях: бідолахи-українці та військові територіальної оборони, механізатори, колгоспники тощо. Це ж не військові, це гарматне м'ясо", – додав глава Білорусі.

Лукашенко заявив, що Зеленського до таких заяв нібито "підштовхує Європа".

"Я намагаюся зрозуміти президента України. Йде війна, йде жахливий тиск. Пережити це не так просто. Ну, і там, можливо, щось сталося. Десь куркнув, десь кольнув і таке інше сталося, і він починає робити цю заяву. Мені його просто шкода. Тому я мовчу. Не дай Боже потрапити в таку ситуацію", - сказав він.

За словами Лукашенка, Білорусь ніколи не готувалася нападати на Україну. Він запевнив, що цього "ніколи не буде".

"Ніколи! Наших там солдатів не було і не буде. Це теж він знає, і військові знають", - заявив лідер Білорусі.

Крім того, Лукашенко сказав, що в разі нападу на Білорусь війна в Україні "набуде зовсім іншої якості".

Заява Мадяра про цілі в Білорусі

Нагадаємо, що раніше командувач Силами безпілотних систем України Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що українські військові визначили перші 500 цілей на території Білорусі, якщо їхній нинішній лідер Олександр Лукашенко вирішить повноцінно вступити у війну проти України на боці РФ.

Мадяр також звернувся до українців і порадив мати віру та витримку. Він нагадав, що потрібно зберігати максимальну увагу до оповіщень сил протиповітряної оборони.

