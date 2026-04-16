'Цього не буде': Польща не підтримала прискорений вступ України до ЄС

Варшава наполягає на повному виконанні всіх умов євроінтеграції.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не підтримує ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю RMF24, коментуючи позицію угорського політика Петера Мадяра, який також виступає проти пришвидшеної інтеграції України до ЄС. За словами Сікорського, Польща поділяє таку ж точку зору та вважає, що Україна повинна пройти повну процедуру вступу.

"Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде", – заявив міністр.

Він наголосив, що всі країни-кандидати мають дотримуватися однакових правил:

"Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам".

Очільник польського МЗС також попередив, що на Україну чекають непрості етапи переговорів. "І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 2027 року неможливий. За її словами, Україна є ключовим партнером для блоку в галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть сприяти глобальній конкурентоспроможності. Однак надії на вступ країни до ЄС цього року не виправдаються.

Натомість віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Європейський Союз не припинив дискусії щодо можливості вступу України до блоку у 2027 році.

Днями майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу, адже йдеться про країну, яка перебуває у стані війни.

