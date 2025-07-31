Рубіо зазначив, що у Трампа є багато варіантів того, як впливати на Росію.

На початку цього тижня Сполучені Штати Америки провели з представниками Росії розмову, сподіваючись дійти згоди щодо шляху, який привів би до миру в Україні. Проте у Вашингтоні не бачать жодного прогресу в цьому питанні, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"І я думаю, найбільше турбує президента (президента США Дональда Трампа, – ред.) те, що він проводить ці чудові телефонні розмови, під час яких всі нібито заявляють, що хотіли б бачити кінець цього, якби ми могли знайти шлях вперед. А потім він вмикає новини і бачить, що бомбардують ще одне місто, в тому числі ті, що знаходяться далеко від лінії фронту. Тож в якийсь момент доводиться приймати рішення про те, наскільки продовжувати докладати зусиль для досягнення перемир'я, якщо одна зі сторін не зацікавлена в цьому", – пояснив він в інтервʼю ведучому Fox News Брайану Кілмеду.

Рубіо зазначив, що у Трампа є багато варіантів того, як впливати на Росію. Зокрема, йдеться про можливість запровадження вторинних санкцій, які торкнуться покупців російської нафти. А продаж нафти приносить значну частину російських доходів, зауважив держсекретар США.

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"Є банківські, секторальні банківські санкції, які також були б дуже потужними. Знову ж таки, я думаю, що наша надія полягає в тому, щоб уникнути цього і знайти спосіб, як вони можуть припинити бойові дії. Ми вважаємо, що це найкращий шлях вперед. Ми відкриті до різних варіантів, але найкращий шлях вперед – це припинення бойових дій і початок переговорів. Але поки що, на нашу думку, з російського боку немає хоча б щирого інтересу до досягнення цієї мети. Тому ми продовжуватимемо бути готовими і бажаючими брати участь у чомусь подібному, якщо така можливість з'явиться. Але, очевидно, президент не буде чекати вічно", – констатував Рубіо.

Війна РФ проти України: роль США

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати Америки послідовно підтримували нашу країну у її боротьбі. Після того, як на посаду американського президента вступив Трамп, риторика Вашингтона дещо змінилася. Зокрема, обʼєктом його критики не раз була Україна, а не країна-агресорка.

Та нещодавно Трамп встановив для Росії дедлайн у 50 днів на припинення вогню у війні проти України. Побачивши, що прогресу немає, президент США суттєво скоротив цей термін.

Старший американський дипломат Джон Келлі сказав, що для Києва та Москви настав час укласти угоду про припинення війни. За його словами, зробити це треба до 8 серпня.

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