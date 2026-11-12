Макрон визнав, що США припинили підтримувати Україну

Він висловив переконання, що саме Європа має визначати майбутнє власної безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримка України з боку Європи є критично важливою, оскільки підтримки з боку США більше немає. Про це він сказав журналістам 12 листопада в Дубліні (Ірландія), пише Irish Examiner.

Макрон висловив переконання, що саме Європа має визначати майбутнє власної безпеки.

"Сьогодні важливо те, що ми робимо для України, і те, щоб ми продовжували рішуче її підтримувати", - зазначив він.

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За словами президента Франції, європейські країни повинні сформувати власні принципи та архітектуру безпеки.

Макрон підкреслив, що без європейців підтримки України не буде, та згадав про "Коаліцію охочих" (Coalition of the Willing), зазначивши, що лідери, які зібралися в Ірландії, забезпечують "ймовірно, 80–90%" її внеску та загалом усю підтримку, що надається Україні.

"Підтримки з боку США більше немає. Звісно, ​​певні посередницькі зусилля існують – і це добре, – але зрештою саме ми, європейці, визначатимемо майбутнє нашої безпеки й ухвалюватимемо відповідні рішення. У цьому я не маю жодних сумнівів", - сказав французький лідер.

Домовленості США та Європи в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, представники Європи та США в Абу-Дабі домовилися переглянути спільні підходи до безпеки на континенті, щоб знизити напруженість у відносинах між Росією та країнами НАТО та ризик майбутніх конфліктів.

У спільних заявах, оприлюднених представниками США та Європейської ради зазначається, що Україна, її європейські партнери й американська сторона вважають необхідним врегулювати питання післявоєнної безпеки в регіоні.

Йдеться про створення практичної системи гарантій, яка забезпечить довгострокову стабільність України та сприятиме досягненню мирної домовленості.

Зокрема, перед початком тристоронніх переговорів відбулася попередня зустріч за участю європейських представників, України та команди США. За словами двох обізнаних із перебігом обговорень посадовців, переговори були змістовними, а їхня атмосфера - позитивною.

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