Держсекретар додав, що головною метою США є завершення війни між Україною та Росією.

США проведуть повторний аналіз усієї допомоги, яка була передана Україні за останні роки. Американська адміністрація детально займеться цим питанням у разі виявлення незаконного привласнення. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє прес-служба Держдепартаменту.

"Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована", - сказав він.

Рубіо зазначив, що у США є генеральні інспектори, а також спеціальний генеральний інспектор з цього питання. Саме вони займатимуться питанням витрат на надану допомогу.

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"Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", - сказав він.

Держсекретар додав, що головною метою США є завершення війни між Україною та Росією. Він підкреслив, що Вашингтон уже надав Києву надзвичайну допомогу, але бойові дії мають припинитися.

"Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується тільки переговорним врегулюванням, і чим швидше вона закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань", - заявив Рубіо.

Рубіо відмовився називати Путіна військовим злочинцем - що відомо

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо не став прямо відповідати на запитання про те, чи є російський диктатор Володимир Путін військовим злочинцем. Він натякнув, що звинувачення очільника Кремля у воєнних злочинах в Україні "можуть підірвати зусилля" президента США Дональда Трампа в переговорах про припинення війни.

Також Рубіо запевнив, що США не можуть допомогти завершити війну, не поговоривши з Путіним. Він наголосив, що під час бойових дій в Україні справді було скоєно воєнні злочини, але не став вказувати на главу РФ.

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