Вони обговорюватимуть поставка зброї.

Президенти України та Сполучених Штатів Америки обговорять паузу в постачанні певних видів зброї українській армії вже у п'ятницю, 4 липня.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на поінформоване джерело. За його даними, телефонну розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом почали планувати після їхньої зустрічі на саміті НАТО у Нідерландах - ще до рішення Вашингтона призупинити допомогу:

"Рішення Вашингтона на початку цього тижня застало Київ і його союзників зненацька і було прийнято всього через кілька днів після того, як Росія завдала рекордного авіаудару по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення майже три з половиною роки тому".

США призупинили допомогу

Нагадаємо, днями західні ЗМІ повідомили, що Білий дім поставив на паузу постачання Україні точних боєприпасів, зокрема ракет для протиповітряної оборони.

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Рішення ухвалили після перегляду запасів Пентагону - у міністерстві схвильовані скороченням кількості артснарядів, ракет для засобів ППО та високоточної зброї.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська сторони перебувають в діалозі, щоб з'ясувати всі деталі цього рішення.

За даними Bild, наявних в Україні запасів американських ракет вистачить до кінця літа, потім ситуація може стати критичною.

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