У Женеві розпочалися переговори України, США і Росії

На порядку денному - безпекові та гуманітарні питання.

У Женеві розпочався новий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США і Російської Федерації. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив у Telegram.

"Сьогодні розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, Росія", - зазначив Умєров

Він висловив вдячність від української команди американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі, а також - вдячність Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.

"Маємо погоджені президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання", - написав Умєров.

За словами секретаря РНБО, українська делегація працює конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань:

"Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир".

Переговори в Женеві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, переговори у Женеві триватимуть два дні – 17 і 18 лютого. Делегацію РФ очолює історик, помічник ініціатора війни Володимира Путіна Володимир Мединський. Також у російську делегацію входить заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін.

Американську делегацію представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії Ден Дрісколл.

Іноземні медіа мають низькі очікування, що на переговорах в Женеві вдасться досягти домовленості про припинення вогню. Під час попереднього раунду перемовин в Абу-Дабі 4-5 лютого американська сторона запропонувала знову спробувати запровадити енергетичне перемир’я, але росіяни продовжують обстрілювати українські енергетичні об’єкти.

