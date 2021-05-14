Найбільшу стурбованість в організації викликає ситуація з COVID-19 в Індії.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив, що другий рік пандемії буде більш смертоносним, ніж перший.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як повідомляється, найбільшу стурбованість в організації викликає ситуація з COVID-19 в Індії.

ВООЗ також закликала багаті країни переглянути плани вакцинації дітей і замість цього пожертвувати вакцину від коронавірусу програмі COVAX для бідніших країн.

"Я розумію, чому деякі країни хочуть вакцинувати своїх дітей і підлітків, але прямо зараз я закликаю їх переглянути своє рішення і замість цього здати вакцини COVAX",- заявив глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

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Переклад: Катерина Лиманська