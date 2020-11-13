Гасити пожежу довелося цілих дев'ять годин.

В американському штаті Міннесота в результаті ДТП вщент згоріли 29 автомобілів.

Про це повідомляє ТСН.

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Як зазначається, через несприятливі погодні умови та слизьку дорогу зіткнулися дві вантажівки. Потім в них за інерцією один за іншим врізалися легкові автомобілі та інші вантажівки.

В одному з автомобілів спалахнув моторний відсік, вогонь перекинувся на сусідні автівки.

Як наслідок, всі машини були знищені. Пожежники цілих дев'ять годин намагалися локалізувати пожежу та розчистити магістраль від постраждалих транспортних засобів.

Як повідомляється, під час інциденту постраждали дев'ятеро осіб.

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Автор: УНІАН