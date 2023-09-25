Він висловив сподівання, що їхні стосунки не зміняться, водночас застеріг, що українсько-польський конфлікт може вплинути на майбутню виборчу кампанію в Польщі та підігріти антиукраїнські настрої.

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, як вплинув зерновий конфлікт між Україною та Польщею, та, зокрема, заява українського президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН на відносини між лідерами двох держав та на українсько-польські стосунки загалом.

У інтерв’ю польському виданню Super Express Дуда, коментуючи виступ Зеленського з критикою Польщі на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, зокрема, відзначив, що його "здивувало те, що ця – фактично незначна – суперечка була порушена з публічної трибуни".

"Я вважав і вважаю, що питання зернової суперечки – це лише частина відносин між Польщею та Україною, яка є лише фрагментом важкої ситуації, в якій перебуває Україна... Маю визнати, що мене засмутив той факт, що двосторонні суперечки були винесені на публічний форум у присутності 200 країн", - сказав Дуда.

Відео дня

Він також зазначив, що хоча у політиці важко говорити про дружбу, але між ним і українським президентом "були дуже хороші стосунки, добрі та особисті", і висловив сподівання, що такими вони і залишаться.

"У цій суперечці багато емоцій, і я намагаюся зрозуміти Володимира Зеленського. Сподіваюся, він теж розуміє нашу ситуацію. Якщо ні, то дуже погано", - сказав Дуда.

Також він висловив стурбованість тим, що українсько-польський конфлікт може вплинути на майбутню виборчу кампанію в Польщі та підігріти антиукраїнські настрої.

"У Польщі багато хто почувався ображеним. Поляки, як органи державної влади, так і звичайні люди, багато пожертвували заради допомоги Україні. Багато хто навіть ризикував життям. Їхали в Україну, привезли допомогу. Деякі навіть на передову. Не кажучи вже про мільйони людей, які віддали свої будинки та квартири нашим українським гостям. Я думаю, що сьогодні багато хто з них відчуває цю ситуацію дуже сильно", - зазначив він.

Проте зі свого боку Дуда зазначив, що "намагається списати це на емоції", адже на українського президента зараз чиниться величезний тиск через війну.

Напруження між Польщею і Україною

Президент Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН, коментуючи введення Польщею заборони на українське зерно заявив, що дехто в Європі "робить трилер на зерні", таким чином "допомагаючи створювати сцену московському акторові".

У відповідь на це польське МЗС викликало посла України в Польщі і висловило обурення цією заявою.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, реагуючи на цю заяву, застеріг Зеленського не "ображати" поляків. Водночас польський президент Анджей Дуда, відповідаючи на запитання про виступ Зеленського, зазначив, що "це було несправедливо".

Вас також можуть зацікавити новини: