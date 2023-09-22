Раніше в п'ятницю польський президент Анджей Дуда спробував розрядити суперечку з приводу імпорту зерна, заявивши, що конфлікт не матиме істотного впливу на хороші двосторонні відносини між країнами.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг президента України Володимира Зеленського не "ображати" поляків, реагуючи на заяву Зеленського на Генасамблеї ООН, в якій він розкритикував дії Польщі.

За словами Моравецького, в Україні триває війна за безпеку Європи, і тому Польща допомагає постачанням зброї.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно в ООН, поляки цього не допустять. І захист польського доброго імені - це не тільки мій обов'язок і честь, це найважливіше завдання уряду Республіки. Ми будемо захищати всі наші аргументи в нинішньому геополітичному контексті і ми знаємо, як ці аргументи повинні бути оформлені", - цитує Моравецького державне інформаційне агентство PAP.

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Раніше польський президент Анджей Дуда, відповідаючи на запитання про виступ Зеленського, сказав, що хоч той і не згадав Польщу, але "була фраза, і ми всі її зрозуміли".

"У той момент мені стало сумно, тому що я подумав, що те, що він говорив, було несправедливо, - сказав Дуда, а на уточнення, чи нервував він після цих слів, він додав, що "нервував" - надто сильне слово. - "Мені було досить гірко".

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН і реакція Польщі

15 вересня Польща в односторонньому порядку ввела ембарго на українську агропродукцію. Виступаючи на Генасамблеї ООН, президент Володимир Зеленський негативно прокоментував цей крок з боку Польщі, заявивши, що "деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність в політичному театрі і роблять трилер на зерні", таким чином "допомагаючи створювати сцену московському акторові".

У відповідь на це польське МЗС викликало посла України в Польщі і висловило обурення цією заявою.

У той же час екс-глава МЗС Польщі розкритикував такі дії влади своєї країни, підкресливши, що деяку різкість українського президента можна зрозуміти, адже він бореться за життя своєї нації проти переважаючих сил Росії.

Раніше в п'ятницю польський президент Анджей Дуда спробував розрядити суперечку з приводу імпорту зерна, заявивши, що цей конфлікт не матиме суттєвого впливу на хороші двосторонні відносини між країнами.

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