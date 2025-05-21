У Джо Байдена 4 стадія раку простати - це запущений випадок.

Провідний лікар, який працював із президентами США Бараком Обамою і Дональдом Трампом, заявив, що прогноз щодо метастатичного раку простати в експрезидента Джо Байдена вкрай несприятливий - і що він може померти протягом року.

Офіс Байдена здивував увесь світ, розкривши, що в нього рак простати 4-ї стадії, який уже дав метастази в кістки. Конгресмен Ронні Джексон, який обіймав посаду лікаря Білого дому з 2013 по 2018 роки, повідомив Free Bacon, що у Байдена, можливо, залишилося зовсім небагато часу.

"Це не моя основна спеціалізація, але я поговорив із кількома урологами після цієї новини, і загальна думка така: йому залишилося від 12 до 18 місяців. Сподіваюся, звичайно, що довше, і що лікування буде успішним, і він проживе ще багато років. Але стадія вже дуже запущена", - підкреслив він

Відео дня

Джексон також повідомив, що регулярно перевіряв Обаму і Трампа на рак простати і підозрює, що діагноз Байдену поставили задовго до того, як оголосили про це публіці. Він додав, що на відміну від багатьох інших видів раку, лікування раку простати не обов'язково супроводжується зовнішніми ознаками хіміотерапії.

Це можна зробити амбулаторно: пацієнти приходять, проводять кілька годин у кабінеті лікаря і того ж дня йдуть додому.

Інші новини, що стосуються Джо Байдена

Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно колишній президент США сам прокоментував свій діагноз. "Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо тоді, коли важко. Спасибі, що допомагаєте нам любов'ю і підтримкою", - написав він.

Син Трампа, своєю чергою, іронічно "підколов" дружину Байдена через його хворобу. Він запитав, як вона, будучи лікаркою, могла не помітити рак у чоловіка. Однак не врахував того факту, що вона є доктором педагогічних наук.

Вас також можуть зацікавити новини: