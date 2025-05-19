Син Трампа іронічно 'підколов' дружину Байдена через його хворобу

Трамп-молодший також поділився теорією, що Байден міг хворіти ще під час президентства, але приховував діагноз.

Син президента США Дональд Трамп-молодший іронічно відреагував на новини про те, що у експрезидента Джо Байдена діагностували рак простати.

У соціальній мережі X Трамп-молодший запитав, як дружина Джо Байдена — докторка Джилл Байден — могла не помітити рак у чоловіка. Втім, колишня перша леді є докторкою педагогічних наук.

В іншому дописі він поширив допис з мережі про те, що рак простати найлегше діагностувати, а до рівня метастазів необхідно було чекати 5-7 років без лікування. Автор допису припускав, що Байден міг мати рак простати під час свого президентства і не повідомити суспільство про це.

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"Я хочу знати, як докторка Джилл Байден пропустила п’яту стадію метастатичного раку, чи це ще одне приховування?" — написав Трамп-молодший.

Чому Джилл Байден має звання докторки

Колишня перша леді США Джилл Байден має ступінь доктора педагогічних наук (Ed.D.). Колишня перша леді активно використовує почесне звання "доктор", за що її критикували в медіа.

Раніше письменник Джозеф Епштейн критикував її за це, заявляючи, що це "має шахрайський та навіть комічний вигляд". Епштейн стверджував, що в сучасних університетах називати себе "доктором" у соціальних та гуманітарних науках є недоречним.

Втім, 330 науковців стали на захист Джилл Байден та наполягали, що вона заслужила це почесне звання.

Хвороба Байдена - що відомо

Як повідомляв УНІАН, експрезиденту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати. Повідомляється, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили невеликий вузол, який вимагав подальшої оцінки.

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями", - заявили представники Байдена.

За даними CNN, Байдену поставили діагноз рак простати, який характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5-й клас) з метастазами в кістки.

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