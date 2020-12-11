Університет Хопкінса зробив "складне відкриття" про засновника

Хопкінса вважали одним з перших аболіціоністів, але виявилося, що це не так.

Університет Джонса Хопкінса з'ясував, що його засновник володів рабами, хоча всі вважали його прихильником ідеї знищення рабства. Читайте такожПравнук Агати Крісті змінив назву роману "Десять негренят" через расизмЯк повідомили в установі, більшу частину минулого століття Джонса Хопкінса вважали одним з перших аболіціоністів, його батько звільнив рабів сім'ї в 1807 році: «Але останні кілька місяців дослідницького проекту змусили нас засумніватися в цьому». Хопкінс був рабовласником: що ще відомо Дослідники вивчили дані перепису населення і з'ясували, що в 1840 році у сім'ї Хопкінса був один раб, а в 1850 році – вже чотири. При цьому до 1860 року в родині не залишилося рабів.

При цьому в університеті зазначили, що необхідно скласти більш повну картину і для цього треба провести додаткові дослідження.

У закладі назвали «складним відкриттям» той факт, що Хопкінс був безпосередньо пов'язаний з рабством – злочином проти людства, яке тривало в штаті Меріленд до 1864 року. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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