Хопкінс був рабовласником / скріншот
Університет Джонса Хопкінса з'ясував, що його засновник володів рабами, хоча всі вважали його прихильником ідеї знищення рабства.
Читайте такожПравнук Агати Крісті змінив назву роману "Десять негренят" через расизмЯк повідомили в установі, більшу частину минулого століття Джонса Хопкінса вважали одним з перших аболіціоністів, його батько звільнив рабів сім'ї в 1807 році:
«Але останні кілька місяців дослідницького проекту змусили нас засумніватися в цьому».
Хопкінс був рабовласником: що ще відомо
- Дослідники вивчили дані перепису населення і з'ясували, що в 1840 році у сім'ї Хопкінса був один раб, а в 1850 році – вже чотири. При цьому до 1860 року в родині не залишилося рабів.
- При цьому в університеті зазначили, що необхідно скласти більш повну картину і для цього треба провести додаткові дослідження.
- У закладі назвали «складним відкриттям» той факт, що Хопкінс був безпосередньо пов'язаний з рабством – злочином проти людства, яке тривало в штаті Меріленд до 1864 року.
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