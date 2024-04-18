У стратегії спікера Палати представників США щодо України з'явилися нові нюанси. Каже про летальну підтримку.

Спікер Палати представників США (нижня палата Конгресу) Майк Джонсон наголошує, що надання Україні летальної допомоги є критично важливим.

Про це повідомляє The Hill. Джонсон найближчими днями буде серйозно розраховувати на допомогу демократів для затвердження ряду законопроектів з надання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим демократичним союзникам за кордоном. Ця стратегія враховує нюанси управління у розділеному Вашингтоні, але збільшує ризик відставки Джонсона з посади через незадоволених консерваторів з Республіканської партії.

Раніше Джонсон відхилив законопроект про закордонну допомогу, схвалений у Сенаті. Як відомо, цю ініціативу підтримували демократи. Зокрема, спікер прагнув пом'якшити позицію жорстких критиків у лавах республіканців і обрати більш консервативний підхід стосовно спірної іноземної допомоги. Одночасно він просуває законопроект про безпеку кордонів, який також покликаний залучити консерваторів для голосування.

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ЗМІ акцентує, що багатовекторна стратегія Джонсона з просування майже 100 млрд доларів на закордонну допомогу лише призвела до загострення в лавах неспокійного правого крила республіканців і викликала загрозу його відставки.

Кілька республіканців заявили, що не будуть підтримувати ініціативи Джонсона. Зокрема, троє найбільш жорстких республіканців в Комітеті з процедурних питань будуть чинити спротив винесенню законопроектів на голосування, пише The Hill.

Негативна реакція на дії Джонсона щодо закордонної допомоги означає, що успіх в ухваленні законопроектів залежить від голосів демократів - не лише стосовно фінальних версій законопроектів, коли їх винесуть на голосування, а й щодо процедурних рішень, які дозволять їх поставити на голосування.

Попри гостру критику, Джонсон минулого тижня отримав підтримку від колишнього президента Дональда Трампа, який сказав, що спікер "працює дуже добре", нагадує видання.

Водночас Джонсон відкинув погрози щодо його відставки від деяких республіканців, і сказав, що просто працює для захисту демократичних союзників за кордоном.

"Якби я працював через страх у зв'язку з клопотанням про усунення (з посади), я би ніколи не зміг виконувати свою роботу. Я можу ухвалити егоїстичне рішення і зробити щось відмінне, але я роблю те, що вважаю правильним. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим", - наголосив він.

Джонсон пообіцяв зрушити допомогу Україні з мертвої точки

Раніше Джонсон оголосив, що має намір зрушити з мертвої точки голосування за довгоочікуване фінансування для України, Ізраїлю та інших союзників. За даними видання The Wall Street Journal, ці вихідні можуть визначити не лише долю пакета допомоги, а й майбутнє Джонсона в політиці.

У середу, 17 квітня, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оголосив, що дотримується свого плану винести низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України, після зіткнення зі значним тиском з боку прихильників жорсткої лінії. Він сказав, що голосування відбудеться цієї суботи, 20 квітня, увечері.

Також були представлені законопроекти про іноземну допомогу, у тому числі для України.

Законопроєкт про допомогу Україні вимагає від Держдепу і Пентагону представити стратегію США щодо підтримки Києва протягом 45 днів після ухвалення, йдеться в документі. Проєкт закону передбачає асигнування $61 млрд у зв'язку з війною в Україні, у т.ч. $23 млрд на поповнення арсеналів США.

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