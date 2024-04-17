Видання наголошує, що ці вихідні можуть визначити не лише долю пакету допомоги, а й майбутнє Джонсона в політиці.

Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що має намір зрушити з мертвої точки голосування за довгоочікуване фінансування для України, Ізраїлю та інших союзників.

Як пише The Wall Street Journal план Джонсона передбачає чотири законопроекти – по одному для Ізраїлю, України і Тайваню, а також четвертий законопроект, що містить багато республіканських пріоритетів, включаючи заборону або примусовий продаж TikTok в США. У зверненні до законодавців Джонсон сказав, що він прислухався до відгуків колег і незабаром опублікує текст законопроекту. Голосування має відбутися ввечері в суботу, 20 квітня.

Видання наголошує, що ці вихідні можуть визначити не лише долю пакету допомоги, а й майбутнє Джонсона в політиці. Вже другий представник Республіканської партії заявив, що спікер Палати представників має піти у відставку.

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Щоб пакет про допомогу був схвалений цими вихідними, Джонсону, ймовірно, знадобляться голоси демократів. Тим часом думки республіканців залишаються розділеними – оприлюднений на початку тижня план Джонсона не включав жодних положень щодо імміграційної політики, і це розлютило багатьох консерваторів, які наполягали на заходах з забезпечення безпеки на кордоні.

"Джонсон кілька тижнів поспіль заявляв, що планує викласти свою довгоочікувану пропозицію щодо зовнішньої допомоги – через кілька місяців після того, як Сенат ухвалив рішення про виділення 95 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарні зусилля. Лідери обох партій у Конгресі та президент Байден закликали Джонсона підтримати законопроект Сенату, але він обрав інший підхід, намагаючись обійти гострі розбіжності в Республіканській партії щодо подальшої допомоги Києву", – пояснює видання.

Намагання Джонсона "просунути" допомогу Україні сприяли активізації дисидентів. Минулого місяця Марджорі Тейлор Грін (республіканець від штату Джорджія) подала заяву про відставку спікера, що може призвести до усунення Джонсона з посади. Минулого роук попередній спікер, Кевін Маккарті, був усунутий з посади, коли республіканець Метт Ґаєц скористався цією процедурою. Грін ще не призначила голосування, проте до неї приєднався ще один республіканець – Томас Массі, закликавши Джонсона піти у відставку. Спікер натомість пообіцяв залишитися на своїй посаді.

Зусилля Палати представників щодо голосування за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню набули нової актуальності після того, як минулими вихідними Іран запустив хвилю з понад 300 безпілотників, крилатих і балістичних ракет в напрямку Ізраїлю, в той час як ситуація в Україні продовжує погіршуватися вже третій рік.

Україна намагається мобілізувати більше людей для участі у військових діях, а її запаси ракет протиповітряної оборони виснажуються через посилення російської кампанії ракетних ударів та атак безпілотників по електростанціях та інших об'єктах цивільної інфраструктури.

При цьому WSJ зазначає, що опитування показують, що все більше виборців Республіканської партії вважають, що США роблять занадто багато для України, в той час як контроль над нелегальною імміграцією є головним питанням напередодні осінніх виборів. Тим не менш, багато яструбів оборонної політики Республіканської партії прагнуть, щоб допомога була надана, і вони стають все більш стурбованими, оскільки Росія просувається далі вглиб української території.

Допомога Україні від США: останні новини

17 квітня Палата представників США опублікувала три окремих законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зокрема, проєкт закону передбачає асигнування $61 млрд у зв'язку з війною в Україні, у т.ч. $23 млрд на поповнення арсеналів США.

Також документ наказує президенту США надати Україні ракети ATACMS. Проте цей процес американський лідер може відкласти, якщо визначить, що передача ракет уряду України завдаватиме шкоди національній безпеці та інтересам Сполучених Штатів.

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